Лига чемпионов: "Ливерпуль" обыграл "Реал", "ПСВ" выиграл у "Шахтера", забив три гола за восемь минут

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа.

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа.

Как сообщает Report , в центральном матче тура "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" принимал мадридский "Реал". Игра завершилась уверенной победой "красных" — 2:0.

Нидерландский "ПСВ" выиграл у донецкого "Шахтера", проигрывая к 87-й минуте со счетом 0:2. Хозяева добыли волевую победу, забив три гола за восемь минут.

Туринский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с бирмингемской "Астон Виллой". Немецкая "Боруссия" в гостях в Хорватии обыграла загребское "Динамо".

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

V тур

27 ноября

21:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Штутгарт" (Германия) — 5:1

21:45. "Штурм" (Австрия) - "Жирона" (Испания) — 1:0

28 ноября

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания) — 2:0

00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Шахтер" (Донецк, Украина) — 3:2

00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 0:3

00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Брюгге" (Бельгия) — 1:1

00:00. "Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) — 2:3

00:00. "Астон Вилла" (Англия) - "Ювентус" (Италия) — 0:0

00:00. "Болонья" (Италия) - "Лилль" (Франция) — 1:2

Отметим, что матчи 6-го тура общего этапа стартуют 10 декабря.