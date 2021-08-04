Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели встретится с "Динамо"

Сегодня будут подведены итоги первых матчей III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будут подведены итоги первых матчей III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день состоятся еще 3 встречи.

Польская "Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели станет гостем клуба "Динамо" (Загреб).

Московский "Спартак" примет в России португальскую "Бенфику", а "Ференцварош" в родных стенах сыграет с чешской "Славией" (Прага).

4 августа

Лига чемпионов, первые матчи

21:00. "Спартак" (Москва, Россия) - "Бенфика" (Португалия)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша)

22:00. "Ференцварош "(Венгрия) - "Славия" (Прага, Чехия).