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Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели встретится с "Динамо"

Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели встретится с "Динамо" Сегодня будут подведены итоги первых матчей III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
4 августа 2021 г. 07:30
Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели встретится с Динамо

Сегодня будут подведены итоги первых матчей III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день состоятся еще 3 встречи.

Польская "Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели станет гостем клуба "Динамо" (Загреб).

Московский "Спартак" примет в России португальскую "Бенфику", а "Ференцварош" в родных стенах сыграет с чешской "Славией" (Прага).

4 августа

Лига чемпионов, первые матчи

21:00. "Спартак" (Москва, Россия) - "Бенфика" (Португалия)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша)

22:00. "Ференцварош "(Венгрия) - "Славия" (Прага, Чехия).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Mahir Emrelinin komandası "Dinamo" ilə qarşılaşacaq

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