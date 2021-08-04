Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели встретится с "Динамо"

Сегодня будут подведены итоги первых матчей III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, во второй игровой день состоятся еще 3 встречи.
Польская "Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели станет гостем клуба "Динамо" (Загреб).
Московский "Спартак" примет в России португальскую "Бенфику", а "Ференцварош" в родных стенах сыграет с чешской "Славией" (Прага).
4 августа
Лига чемпионов, первые матчи
21:00. "Спартак" (Москва, Россия) - "Бенфика" (Португалия)
22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша)
22:00. "Ференцварош "(Венгрия) - "Славия" (Прага, Чехия).