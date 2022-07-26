Лига чемпионов: команда Махира Эмрели сегодня выйдет на ответный матч

Сегодня стартуют ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартуют ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в первый игровой день встретятся шесть пар команд.

Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), за который выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, в гостях сыграет против "Шкупи" из Северной Македонии. 25-летний форвард, пропустивший из-за травмы первую игру в Загребе, которая завершилась со счетом 2:2, не выйдет на поле и в ответном матче.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, ответные игры

26 июля

19:30. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Митьюлланд" (Дания)

первая игра - 1:1

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словения)

первая игра - 0:0

21:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - ХИК (Финляндия)

первая игра - 2:1

21:30. "Дюделанж" (Люксембург) - "Пюник" (Армения)

первая игра - 1:0

23:00. "Шкупи" (Северная Македония) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

первая игра - 2:2

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Лудогорец" (Болгария)

первая игра - 0:3

Отметим, что во второй игровой день II квалификационного раунда Лиги чемпионов 27 июля чемпион Азербайджана "Карабах" встретится в Швейцарии с "Цюрихом". Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "скакунов".