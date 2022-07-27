Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели пробилась в следующий раунд

Сегодня стартовали ответные матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый игровой день встретятся шесть пар команд.
Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), за который выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, в гостях сыграл против "Шкупи" из Северной Македонии. 25-летний форвард, пропустивший из-за травмы первую игру в Загребе, которая завершилась со счетом 2:2, не вышел на поле и в ответном матче.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, ответные игры
26 июля
19:30. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:1
первая игра - 1:1
21:00. "Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словения) - 1:0
первая игра - 0:0
21:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - ХИК (Финляндия) - 5:0
первая игра - 2:1
21:30. "Дюделанж" (Люксембург) - "Пюник" (Армения) - 1:4
первая игра - 1:0
23:00. "Шкупи" (Северная Македония) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:1
первая игра - 2:2
23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:1
первая игра - 0:3
Отметим, что сегодня чемпион Азербайджана "Карабах" встретится в Швейцарии с "Цюрихом". Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "скакунов".