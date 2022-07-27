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Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели пробилась в следующий раунд

Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели пробилась в следующий раунд Сегодня стартовали ответные матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
27 июля 2022 г. 03:54
Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели пробилась в следующий раунд

Сегодня стартовали ответные матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день встретятся шесть пар команд.

Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), за который выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, в гостях сыграл против "Шкупи" из Северной Македонии. 25-летний форвард, пропустивший из-за травмы первую игру в Загребе, которая завершилась со счетом 2:2, не вышел на поле и в ответном матче.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, ответные игры

26 июля

19:30. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:1

первая игра - 1:1

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словения) - 1:0

первая игра - 0:0

21:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - ХИК (Финляндия) - 5:0

первая игра - 2:1

21:30. "Дюделанж" (Люксембург) - "Пюник" (Армения) - 1:4

первая игра - 1:0

23:00. "Шкупи" (Северная Македония) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:1

первая игра - 2:2

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:1

первая игра - 0:3

Отметим, что сегодня чемпион Азербайджана "Карабах" встретится в Швейцарии с "Цюрихом". Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "скакунов".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Mahir Emrelinin komandası növbəti mərhələyə yüksəlib

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