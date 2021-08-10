Лига Чемпионов: Команда Махира Эмрели примет "Динамо"

Сегодня завершится III квалификационный тур Лиги Чемпионов УЕФА.

Сегодня завершится III квалификационный тур Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, все ответные матчи пройдут в один день.

"Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет в Польше загребское "Динамо". Представитель Варшавы сыграл вничью 1:1 на выезде.

Греческий "Олимпиакос", выбивший "Нефтчи" из этого турнира, будет гостем "Людогорца" в Болгарии. В первой встрече между командами была зафиксирована ничья - 1:1.

Во втором туре нидерландский ПСВ, оказавшийся сильнее турецкого "Галатасарая", встретится с датским "Митьюлландом". В первой встрече ПСВ одержал победу со счетом 3:0.

10 августа

Лига чемпионов, III квалификационный тур

Ответные игры

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Первый матч - 1:1

21:00. "Славия" (Прага, Чехия) - "Ференцварош" (Венгрия)

Первый матч - 0:2

21:30. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Генк" (Бельгия)

Первый матч - 2:1

22:00. "Митьюлланд" (Дания) - ПСВ (Нидерланды)

Первый матч - 0:3

22:00. "Людогорец" (Болгария) - "Олимпиакос" (Греция)

Первый матч - 1:1

22:00. "Монако" (Франция) - "Спартак" (Прага, Чехия)

Первый матч - 2:0

22:30. "Янг Бойз" (Швейцария) - ЧФР (Румыния)

Первый матч - 1:1

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Москва, Россия)

Первый матч - 2:0

23:00. "Легия" (Польша) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Первый матч - 1:1

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция)

Первый матч - 1:2