Лига Чемпионов: Команда Махира Эмрели примет "Динамо"

Сегодня завершится III квалификационный тур Лиги Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, все ответные матчи пройдут в один день.
"Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет в Польше загребское "Динамо". Представитель Варшавы сыграл вничью 1:1 на выезде.
Греческий "Олимпиакос", выбивший "Нефтчи" из этого турнира, будет гостем "Людогорца" в Болгарии. В первой встрече между командами была зафиксирована ничья - 1:1.
Во втором туре нидерландский ПСВ, оказавшийся сильнее турецкого "Галатасарая", встретится с датским "Митьюлландом". В первой встрече ПСВ одержал победу со счетом 3:0.
10 августа
Лига чемпионов, III квалификационный тур
Ответные игры
21:00. "Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербия)
Первый матч - 1:1
21:00. "Славия" (Прага, Чехия) - "Ференцварош" (Венгрия)
Первый матч - 0:2
21:30. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Генк" (Бельгия)
Первый матч - 2:1
22:00. "Митьюлланд" (Дания) - ПСВ (Нидерланды)
Первый матч - 0:3
22:00. "Людогорец" (Болгария) - "Олимпиакос" (Греция)
Первый матч - 1:1
22:00. "Монако" (Франция) - "Спартак" (Прага, Чехия)
Первый матч - 2:0
22:30. "Янг Бойз" (Швейцария) - ЧФР (Румыния)
Первый матч - 1:1
23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Москва, Россия)
Первый матч - 2:0
23:00. "Легия" (Польша) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
Первый матч - 1:1
23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция)
Первый матч - 1:2