Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели одержала победу

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день было проведено 5 матчей.

В матче открытия встретились потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф молдавский "Шериф" и чешская команда "Виктория" (Пльзень). Поединок, сыгранный на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, завершился победой представителя Пльзени со счетом 2:1.

Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, выиграл в Болгарии у "Лудогореца" со счетом 2:1. 25-летний форвард пропустил игру из-за травмы.

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первые игры

2 августа

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 1:2

21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:2

22:00. "Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

22:45. "Унион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:0

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Мидтюльланн" (Дания) - 4:1.

Отметим, что остальные 5 игр III квалификационного этапа Лиги чемпионов пройдут сегодня. Чемпион Азербайджана "Карабах" примет в Баку венгерский "Ференцварош".