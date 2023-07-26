Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели обыграла "Астану"

Состоялись первые матчи II квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, загребское "Динамо", в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, победила дома казахстанскую "Астану" со счетом 4:0.
Эмрели, начавший матч в резерве, вышел на поле вместо Бруно Петковича на 80-й минуте.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
25 июля
20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Галатасарай" (Турция) - 2:2
20:00. ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия) - 1:0
22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан) - 4:0
22:00. "Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:3.