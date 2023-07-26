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Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели обыграла "Астану"

Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели обыграла "Астану" Состоялись первые матчи II квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
26 июля 2023 г. 00:22
Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели обыграла Астану

Состоялись первые матчи II квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, загребское "Динамо", в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, победила дома казахстанскую "Астану" со счетом 4:0.

Эмрели, начавший матч в резерве, вышел на поле вместо Бруно Петковича на 80-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, первые игры

25 июля

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Галатасарай" (Турция) - 2:2

20:00. ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия) - 1:0

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан) - 4:0

22:00. "Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: II təsnifat mərhələsində daha 3 oyun keçirilib - YENİLƏNİB - 2

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