Лига чемпионов: команда Махира Эмрели и "Трабзонспор" проиграли

Стартовала стадия плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает
Хорватская команда "Динамо" (Загреб), в которой выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, сыграла на выезде с норвежским "Будьё Глимт". Матч завершился победой хозяев с минимальным счетом. М.Эмрели вошел в игру на 69-й минуте, заменив Мислава Оршича.
Единственный представитель Турции на турнире "Трабзонспор" встречался с "Копенгагеном" в Дании и проиграл со счетом 1:2.
В последней игре дня шотландский "Рейнджерс" на домашней арене сыграл в результативную ничью с голландским клубом ПСВ - 2:2.
Ответные матчи состоятся 24 августа.
Лига чемпионов УЕФА
Стадия плей-офф, первые игры
16 августа
23:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) — Динамо (Загреб, Хорватия) – 1:0
Гол: Амаль Пеллегрино, 37'.
23:00. "Копенгаген" (Дания) — "Трабзонспор" (Турция) - 2:1
Голы: Виктор Клаессон, 9'. Лукас Лераже, 48' - Анастасиос Бакасетас, 79'
23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) — ПСВ (Нидерланды) - 2:2
Голы: Антонио Чолак, 40'. Том Лоуренс, 70' - Ибрагим Сангаре, 37'. Армандо Обиспо, 78'.
Отметим, что остальные три игры стадии плей-офф пройдут в сегодня вечером. Чемпион Азербайджана "Карабах" примет в Баку чешскую команду "Виктория" (Пльзень).