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Лига чемпионов: команда Махира Эмрели и "Трабзонспор" проиграли

Лига чемпионов: команда Махира Эмрели и "Трабзонспор" проиграли Стартовала стадия плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
17 августа 2022 г. 01:21
Лига чемпионов: команда Махира Эмрели и Трабзонспор проиграли

Стартовала стадия плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день было проведено три матча.

Хорватская команда "Динамо" (Загреб), в которой выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, сыграла на выезде с норвежским "Будьё Глимт". Матч завершился победой хозяев с минимальным счетом. М.Эмрели вошел в игру на 69-й минуте, заменив Мислава Оршича.

Единственный представитель Турции на турнире "Трабзонспор" встречался с "Копенгагеном" в Дании и проиграл со счетом 1:2.

В последней игре дня шотландский "Рейнджерс" на домашней арене сыграл в результативную ничью с голландским клубом ПСВ - 2:2.

Ответные матчи состоятся 24 августа.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

16 августа

23:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) — Динамо (Загреб, Хорватия) – 1:0

Гол: Амаль Пеллегрино, 37'.

23:00. "Копенгаген" (Дания) — "Трабзонспор" (Турция) - 2:1

Голы: Виктор Клаессон, 9'. Лукас Лераже, 48' - Анастасиос Бакасетас, 79'

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) — ПСВ (Нидерланды) - 2:2

Голы: Антонио Чолак, 40'. Том Лоуренс, 70' - Ибрагим Сангаре, 37'. Армандо Обиспо, 78'.

Отметим, что остальные три игры стадии плей-офф пройдут в сегодня вечером. Чемпион Азербайджана "Карабах" примет в Баку чешскую команду "Виктория" (Пльзень).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Mahir Emrelinin komandası və "Trabzonspor" uduzub

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