Лига чемпионов: "Карабах" встретится с чемпионом Польши

Сегодня "Карабах" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня "Карабах" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана встретится с польским клубом "Ракув".

В первом туре агдамские футболисты обыграли чемпиона Гибралтара "Линкольн" в обоих матчах (2:1, 4:0).

Поединок, который будет обслуживать швейцарский арбитр Лукас Фандрич, начнется в 22:15 по бакинскому времени.

Отметим, что ответный матч между этими командами состоится 2 августа на Бакинском олимпийском стадионе.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, первая игра

26 июля

22:15. "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

Судья: Лукас Фандрич (Швейцария).

Ченстохова, стадион "Мейски".