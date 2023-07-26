Лига чемпионов: "Карабах" встретится с чемпионом Польши

Сегодня "Карабах" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, чемпион Азербайджана встретится с польским клубом "Ракув".
В первом туре агдамские футболисты обыграли чемпиона Гибралтара "Линкольн" в обоих матчах (2:1, 4:0).
Поединок, который будет обслуживать швейцарский арбитр Лукас Фандрич, начнется в 22:15 по бакинскому времени.
Отметим, что ответный матч между этими командами состоится 2 августа на Бакинском олимпийском стадионе.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первая игра
26 июля
22:15. "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)
Судья: Лукас Фандрич (Швейцария).
Ченстохова, стадион "Мейски".