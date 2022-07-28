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Лига чемпионов: "Карабах" вошел в первую тройку по количеству забитых голов

Лига чемпионов: "Карабах" вошел в первую тройку по количеству забитых голов УЕФА обнародовал статистические показатели после ответных матчей второго квалификационного раунда в Лиге чемпионов.
Футбол
28 июля 2022 г. 10:08
Лига чемпионов: Карабах вошел в первую тройку по количеству забитых голов

УЕФА обнародовал статистические показатели после ответных матчей второго квалификационного раунда в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, "Карабах" вошел в первую тройку команд, забивших наибольшее количество голов в самом престижном европейском клубном футбольном турнире.

Подопечные Гурбана Гурбанова забили в общей сложности 10 голов в четырех матчах. По этому показателю представитель Азербайджана делит 3-4 места со своим соперником по третьему раунду квалификации, венгерским "Ференцварошем". Норвежский "Будё/Глимт" занимает первое место с 12 голами, исландский "Викингур" - второе с 10 голами.

Полузащитник "Карабаха" Кади Борхес занимает второе место в таблице бомбардиров с 4 голами. Виктор Бонифаций из "Будё/Глимт" возглавляет список - пять голов.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ" qol sayına görə ilk "3-lük"də yer alıb

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