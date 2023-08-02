Лига чемпионов: "Карабах" сегодня выйдет на ответный матч с польским "Ракувом"

Агдамский футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает
В первом матче представитель Агдама уступил сопернику со счетом 2:3, и для выхода в следующий раунд должен победить с разницей не менее 2 мячей.
Отметим, что победитель этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с кипрским "Арисом", а проигравшая команда сыграет с проигравшим в паре ХИК (Финляндия) / "Мольде" (Норвегия) в III квалификационном раунде Лиги Европы.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, ответные матчи
2 августа
20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Ракув" (Польша)
Судья: Свен Яблонски (Германия)
Первая игра - 2:3
Бакинский олимпийский стадион