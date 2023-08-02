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Лига чемпионов: "Карабах" сегодня выйдет на ответный матч с польским "Ракувом"

Лига чемпионов: "Карабах" сегодня выйдет на ответный матч с польским "Ракувом" Агдамский футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
2 августа 2023 г. 07:30
Лига чемпионов: Карабах сегодня выйдет на ответный матч с польским Ракувом

Агдамский футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, "скакуны" примут польскую команду "Ракув". Игра, которая пройдет на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00. Главным арбитром будет Свен Яблонски.

В первом матче представитель Агдама уступил сопернику со счетом 2:3, и для выхода в следующий раунд должен победить с разницей не менее 2 мячей.

Отметим, что победитель этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с кипрским "Арисом", а проигравшая команда сыграет с проигравшим в паре ХИК (Финляндия) / "Мольде" (Норвегия) в III квалификационном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, ответные матчи
2 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Ракув" (Польша)
Судья: Свен Яблонски (Германия)
Первая игра - 2:3
Бакинский олимпийский стадион

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Polşa klubu ilə cavab matçına çıxacaq

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