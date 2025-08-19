О нас

Лига чемпионов: "Карабах" сегодня проведет первый матч в плей-офф

Футбол
19 августа 2025 г. 09:14
"Карабах" сегодня проведет свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, "Карабах" будет гостем "Ференцвароша" в Венгрии.

Матч начнется на стадионе "Ференцварош" в 23:00 по бакинскому времени. Встречу будет судить португальский рефери ФИФА Жуан Педру да Силва Пинейру.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Победитель выйдет в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, а проигравший присоединится к основному этапу Лиги Европы.

Версия на английском языке UEFA Champions League: Qarabag to play first play-off match tonight
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ" pley-off mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq

