Лига чемпионов: "Карабах" сегодня проведет первый матч в плей-офф

Лига чемпионов: "Карабах" сегодня проведет первый матч плей-офф

"Карабах" сегодня проведет свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, "Карабах" будет гостем "Ференцвароша" в Венгрии.

Матч начнется на стадионе "Ференцварош" в 23:00 по бакинскому времени. Встречу будет судить португальский рефери ФИФА Жуан Педру да Силва Пинейру.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Победитель выйдет в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, а проигравший присоединится к основному этапу Лиги Европы.