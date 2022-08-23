Лига чемпионов: "Карабах" сегодня может выйти в групповой этап

Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, "скакуны" в Чехии будут гостем команды "Виктория" (Пльзень). Поединок, который пройдет на "Dusan Arena" в Пльзене, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать португальский арбитр ФИФА Артур Диаш.

В первой игре в Баку была зафиксирована нулевая ничья. Команда-победитель в ответном матче выйдет в групповой этап турнира. Проигравшая - продолжит свой путь в Лиге Европы.

Агдамский представитель выйдет на матч с серьезными потерями: капитан Максим Медведев и колумбийский защитник Кевин Медина пропустят не выйдут на поле из-за травм.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф, ответный матч

23 августа

23:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Карабах" (Азербайджан)

Судьи: Артур Диаш, Руй Таварес, Паулю Соарес, Фабиу Верисиму

Судьи VAR: Тиаго Мартинш и Луиш Годиньо (все - Португалия)

Пльзень, "Dusan Arena".

Отметим, что "Карабах" ранее выступал в группе Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018.