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Лига чемпионов: "Интер" завоевал победу в миланском дерби

Лига чемпионов: "Интер" завоевал победу в миланском дерби Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца"), в котором встречались "Милан" и "Интер".
Футбол
11 мая 2023 г. 01:03
Лига чемпионов: Интер завоевал победу в миланском дерби

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца"), в котором встречались "Милан" и "Интер".

Как передает Report, финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу "Интера" со счётом 2:0 в миланском дерби.

"Интер" обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу от углового в исполнении Хакана Чалханоглу.

Спустя три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей точным ударом из пределов штрафной.

Отметим, что в первом тайме арбитр после просмотра повторов отменил пенальти в ворота "Милана", а ещё в одной эпизоде Чалханоглу попал в штангу после передачи Мхитаряна.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Milan derbisində "İnter" qələbə qazanıb

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