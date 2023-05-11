Лига чемпионов: "Интер" завоевал победу в миланском дерби

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца"), в котором встречались "Милан" и "Интер".

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца"), в котором встречались "Милан" и "Интер".

Как передает Report , финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу "Интера" со счётом 2:0 в миланском дерби.

"Интер" обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу от углового в исполнении Хакана Чалханоглу.

Спустя три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей точным ударом из пределов штрафной.

Отметим, что в первом тайме арбитр после просмотра повторов отменил пенальти в ворота "Милана", а ещё в одной эпизоде Чалханоглу попал в штангу после передачи Мхитаряна.