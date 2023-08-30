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Лига чемпионов: "Галатасарай" вышел в групповой этап

Лига чемпионов: "Галатасарай" вышел в групповой этап Турецкий "Галатасарай" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
30 августа 2023 г. 01:46
Лига чемпионов: Галатасарай вышел в групповой этап

Турецкий "Галатасарай" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, наряду со стамбульским клубом, в групповую стадию турнира вышли еще две команды.

В ответном матче на домашней арене "Галатасарай" одолел норвежский "Мольде" - 2:1, в первой игре турецкая команда на последних минутах вырвала победу у норвежцев благодаря голу Фредрика Мидтшё.

В групповой этап также вышли швейцарский "Янг Бойз" и португальская "Брага". Они обыграли "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и греческий "Панатинаикос" соответственно.

Уступившие клубы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов УЕФА
Стадия плей-офф, ответные игры
29 августа

23:00. "Галатасарай" (Турция) – "Мольде" (Норвегия) – 2:1
Голы: Мауро Икарди, 7' (пен.). Анжелиньо, 90'+3 - Эйрик Хестад, 66'
Первая игра – 3:2

23:00. "Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия) – 0:1
Гол: Брума, 83'
Первая игра – 1:2

23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – 3:0
Голы: Седрик Иттен, 23', Абдулайе Сек, 28' (автогол). Филипп Угринич, 46'
Первая игра – 0:0

Отметим, что остальные игры этапа пройдут 30 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb

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