Лига чемпионов: "Галатасарай" вышел в групповой этап

Турецкий "Галатасарай" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
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В ответном матче на домашней арене "Галатасарай" одолел норвежский "Мольде" - 2:1, в первой игре турецкая команда на последних минутах вырвала победу у норвежцев благодаря голу Фредрика Мидтшё.
В групповой этап также вышли швейцарский "Янг Бойз" и португальская "Брага". Они обыграли "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и греческий "Панатинаикос" соответственно.
Уступившие клубы продолжат борьбу в Лиге Европы.
Лига чемпионов УЕФА
Стадия плей-офф, ответные игры
29 августа
23:00. "Галатасарай" (Турция) – "Мольде" (Норвегия) – 2:1
Голы: Мауро Икарди, 7' (пен.). Анжелиньо, 90'+3 - Эйрик Хестад, 66'
Первая игра – 3:2
23:00. "Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия) – 0:1
Гол: Брума, 83'
Первая игра – 1:2
23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – 3:0
Голы: Седрик Иттен, 23', Абдулайе Сек, 28' (автогол). Филипп Угринич, 46'
Первая игра – 0:0
Отметим, что остальные игры этапа пройдут 30 августа.