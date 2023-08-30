Лига чемпионов: "Галатасарай" вышел в групповой этап

Турецкий "Галатасарай" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Турецкий "Галатасарай" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , наряду со стамбульским клубом, в групповую стадию турнира вышли еще две команды.

В ответном матче на домашней арене "Галатасарай" одолел норвежский "Мольде" - 2:1, в первой игре турецкая команда на последних минутах вырвала победу у норвежцев благодаря голу Фредрика Мидтшё.

В групповой этап также вышли швейцарский "Янг Бойз" и португальская "Брага". Они обыграли "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и греческий "Панатинаикос" соответственно.

Уступившие клубы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, ответные игры

29 августа

23:00. "Галатасарай" (Турция) – "Мольде" (Норвегия) – 2:1

Голы: Мауро Икарди, 7' (пен.). Анжелиньо, 90'+3 - Эйрик Хестад, 66'

Первая игра – 3:2

23:00. "Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия) – 0:1

Гол: Брума, 83'

Первая игра – 1:2

23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – 3:0

Голы: Седрик Иттен, 23', Абдулайе Сек, 28' (автогол). Филипп Угринич, 46'

Первая игра – 0:0

Отметим, что остальные игры этапа пройдут 30 августа.