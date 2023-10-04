Лига чемпионов: "Галатасарай" победил в гостях "Манчестер Юнайтед"

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день в 4 группах было проведено 8 матчей.

Представитель Турции на турнире "Галатасарай" сыграл в гостях с "Манчестер Юнайтед". Встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, закончилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

В составе "Манчестер Юнайтед" дубль оформил датский нападающий Расмус Хойлунд. За "Галатасарай" забили форвард Уилфрид Заа, нападающий Керем Актюркоглу и аргентинский нападающий Мауро Икарди.

Таким образом, турецкий клуб поднялся на второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе четыре очка, а англичане располагаются на последнем месте, не сумев заработать очков.

В центральном матче дня испанский клуб "Реал" в гостях со счетом 3:2 обыграл итальянский "Наполи". Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

В составе победителей голы забили Винисиус (27-я минута), Джуд Беллингем (34), а на 78-й минуте мяч попал в ворота после рикошета от вратаря "Наполи" Алекса Мерета. У "Наполи" отличились Лео Эстигор (19) и Петр Зелиньский (54, с пенальти).

"Реал" и "Наполи" выступают в группе C вместе с португальской "Брагой" и германским "Унионом". Матч между этими командами прошел ранее во вторник и завершился гостевой победой "Браги" со счетом 3:2. "Реал" возглавляет группу с 6 набранными очками, далее идут "Наполи", Брага" (по 3 очка) и "Унион" (0).

Лига чемпионов, групповой этап

II тур

4 октября

Группа А

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Галатасарай" (Турция) – 2:3

"Копенгаген" – "Бавария" (Германия) – 1:2

Очки: "Бавария" – 6, "Галатасарай" – 4, "Копенгаген" – 1, "Манчестер Юнайтед" – 0.

Группа В

"Ланс" (Франция) – "Арсенал" (Англия) – 2:1

ПСВ (Нидерланды) – "Севилья" (Испания) – 2:2

Очки: "Ланс" – 4, "Арсенал" – 3, "Севилья" – 2, ПСВ – 1.

Группа С

"Унион" (Берлин, Германия) – "Брага" (Португалия) – 2:3

"Наполи" (Италия) – "Реал" (Испания) – 2:3

Очки: "Реал" – 6, "Наполи" – 3, "Брага" – 3, "Унион" – 0.

Группа D

"Зальцбург" (Австрия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 0:2

"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:0

Очки: "Реал Сосьедад" – 4, "Интер" – 4, "Зальцбург" – 3, "Бенфика" – 0.

Отметим, что игры II тура в группах E, F, G и H пройдут 4 октября.