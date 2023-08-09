Лига чемпионов: "Галатасарай" на выезде разгромил словенский клуб

Сегодня состоялись первые игры в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня состоялись первые игры в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в первый игровой день было проведено шесть матчей.

Польский "Ракув", вынесший из турнира "Карабах" во втором раунде, обыграл на домашней арене кипрский клуб "Арис".

Единственный представитель Турции на турнире "Галатасарай" разгромил на выезде словенскую "Олимпию" со счетом 0:3. Проигравший в этой паре клуб встретится с победителем пары "Карабах" - ХИК (Финляндия) в плей-офф Лиги Европы.

Хорватский "Динамо" из Загреба, за которую выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, должен был на выезде сыграть с АЕК в Греции, но из-за инцидента между болельщиками, в результате которого был убит местный фанат, встреча была отложена.

Лига чемпионов УЕФА

III квалификационный раунд, первые игры

8 августа

22:00. "Ракув" (Польша) - "Арис" (Кипр) — 2:1

Голы: Владислав Кочергин, 7, Фабиан Пясецкий, 63 - Михлали Маямбела, 89

22:00. "Копенгаген" (Дания) - "Спарта" (Чехия) — 0:0

22:30. ПСВ (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) – 4:1

Голы: Исаак Бабади, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Ибрагим Сангаре, 73 - Джон Горенц-Станкович, 40

22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Мольде" (Норвегия) — 2:1

Голы: Арни Фредериксберк, 64, 86 - Макнус Эйкрем, 49

23:00. "Олимпия" (Словения) - "Галатасарай" (Турция) — 0:3

Голы: Керем Актюркоглу, 9, Дрис Мертенс, 48. Халил Дервишоглу, 90+1

23:00. "Брага" (Португалия) - "Бачка Топола" (Сербия) — 3:0

Голы: Брума, 17, Питси, 19, Тьяго Кало, 87.

Отметим, что остальные три игры III квалификационного раунда пройдут сегодня.