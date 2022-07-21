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Лига чемпионов: "Фенербахча" согласился на безголевую ничью, "Ференцварош" проиграл в домашней игре

Лига чемпионов: "Фенербахча" согласился на безголевую ничью, "Ференцварош" проиграл в домашней игре Завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
21 июля 2022 г. 00:21
Лига чемпионов: Фенербахча согласился на безголевую ничью, Ференцварош проиграл в домашней игре

Завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоялось пять матчей.

Один из потенциальных соперников "Карабаха" в следующем туре "Ференцварош" встретился на домашней арене в Венгрии со словецким "Слованом" (Братислава). Матч завершился победой гостей - 2:1. Хотя счет в игре открыли хозяева, "Слован" одержал волевую победу.

Представитель Турции "Фенербахча" встретился в Польше с украинским клубом "Динамо" (Киев). Матч завершился безголевой ничьей.

Финский "ХИК" дома уступил чешской команде "Виктория" (Пльзень) со счетом 1:2. "Маккаби" (Хайфа) сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" в Израиле.

В последнем матче дня молдавский "Шериф" встретился с "Марибором" из Словении. Игра также завершилась безголевой ничьей.

Лига чемпионов

II классификационный раунд

20:00. ХИК (Финляндия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) – 1:2

Голы: Боян Радулович, 50' - Томаш Хори, 6' (пен.), Ян Копиц, 57'

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1

Голы: Долев Хазиза, 90+2' - Филип Синкернагель, 7' 22:00.

"Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Братислава, Словакия) - 1:2

Голы: Кристоффер Закариассен, 70' - Гурам Кашия, 81'. Тигран Барсегян, 86'

22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Фенербахче" (Турция) - 0:0

22:15. "Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова) - 0:0

Отметим, что ответные матчи пройдут 26 и 27 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Fənərbağça"dan qolsuz heç-heçə, "Ferentsvaroş" evdə uduzub

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