Лига Чемпионов: Еще две команды завоевали путевку в 1/8 финала

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Завтра состоятся еще 8 игр в четырех группах и будет завершен 5 тур группового раунда Лиги Чемпионов.

Как передает Report, во второй игровой день еще две команды преждевременно завоевали путевки в 1/8 финала турнира. Одним из них оказался победивший "Карабах" в гостях со счетом 4:0 английский "Челси". В настоящий момент эта команда с 10 очками возглавляет группу.

Другой командой оказалась сыгравшая в Италии в нулевую с "Ювентусом" испанская "Барселона". Этот результат преждвременно вывел каталонский клуб в 1/8 финала турнира. "Ювентус" же попытает счастье в последнем туре.

Таким образом, определилась половина участников 1/8 финала Лиги Чемпионов. Помимо "Челси" и "Барселоны" это французский ПСЖ, немецкая "Бавария", турецкий "Бешикташ", испанский "Реал Мадрид", английский "Манчестер Сити" и "Тоттенхем". Кроме "Карабаха" групповой раунд не смогли преодолеть португальская "Бенфика", греческий "Олимпиакос", словенский "Марибор", голландский "Фейенорд" и французский "Монако".

Группа A

21:00. ЦСКА(Москва, Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0

Голы: Георгий Шенников, 13, Жардел, 56- автогол

23:45. "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0

Гол: Мичел Ланг, 89

Набранные очки: " Манчестер Юнайтед " - 12, "Базель" - 9, ЦСКА - 9, "Бенфика" - 0.

Группа B

23:45. ПСЖ (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 7:1

Голы: Неймар, 9; 22. Эдисон Кавани, 28; 79. Килиан Мбаппе, 35. Марко Вератти, 75. Даниэль Алвеш, 81 – Муссаа Дембэле, 2

23:45. "Андерлехт" (Бельгия) - "Бавария" (Германия) - 1:2

Голы: Софьян Анни, 63 - Роберт Левандовски, 51. Корентен Толиссо, 77

Набранные очки: ПСЖ - 15, "Бавария" - 12, "Селтик" - 3, "Андерлехт" - 0.

Группа C

21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 0:4

Голы: Эден Азар, 21-с пенальти. Виллиян, 36; 85. Сеск Фабрегас, 73-с пенальти

23:45. "Атлетико" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:0

Голы: Антуан Гризман, 69. Кевин Гамейро, 85

Набранные очки: "Челси" - 10, "Рома" - 8, "Атлетико" - 6, "Карабах" - 2.

Группа D

23:45. "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 0:0

23:45. "Спортинг" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) 3:1

Голы: Бас Дост, 40; 66. Бруно Сезар, 43 – Вадис Оджиджа-Офоэ, 86

Набранные очки: "Барселона" - 11, "Ювентус" - 8, "Спортинг" - 7, "Олимпиакос" - 1.