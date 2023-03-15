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Лига чемпионов: Еще две команды вышли в 1/4 финала

Лига чемпионов: Еще две команды вышли в 1/4 финала Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил германский "Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
15 марта 2023 г. 02:05
Лига чемпионов: Еще две команды вышли в 1/4 финала

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил германский "Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе победителей пять мячей забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, по одному голу на свой счет записали полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне. Холанд стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел забить пять мячей в матче плей-офф. Ранее это удавалось аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, который, будучи игроком испанской "Барселоны", в 2012 году пять раз отличился во встрече с германским "Байером" (7:1).

Футболисты итальянского "Интера" сыграли вничью с португальским "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробились в следующую стадию турнира.

Встреча в Порту завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко второму тайму время с поля был удален игрок португальской команды Пепе. Первый матч в Милане выиграл "Интер" - 1:0.

Ранее стадию 1/8 финала преодолели итальянский "Милан", португальская "Бенфика", германские "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Daha iki komanda 1/4 finala yüksəlib

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