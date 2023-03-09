Лига чемпионов: Еще две команды вышли в 1/4 финала

Футболисты германской "Баварии" дома со счетом 2:0 обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболисты германской "Баварии" дома со счетом 2:0 обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Эрик Шупо-Мотинг (61-я минута) и Серж Гнабри (89). "Бавария" вышла в 1/4 финала по сумме двух матчей, в первой игре мюнхенцы одержали гостевую победу со счетом 1:0.

Состоялся еще один ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" в Лондоне принимал "Милан». Начало игры было перенесено на 10 минут позже запланированного из-за позднего прибытия игроков на стадион. Встреча завершилась вничью - 0:0.

В следующий раунд турнира прошел итальянский клуб, благодаря победе в первой игре со счетом 1:0.