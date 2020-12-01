Лига чемпионов: Еще 5 команд могут выйти в 1/8 финала

Сегодня стартует V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартует V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, 8 из 16 матчей состоятся в первый день тура.

Немецкая "Бавария", вышедшая в 1/8 финала группы А, в последней игре встретится в Испании с "Атлетико". В другом матче российский "Локомотив" примет австрийский "Зальцбург".

В группе B испанский "Реал" встретится с украинским "Шахтером". Победа "королевского клуба" обеспечит ему выход из группы. Во второй игре группы немецкий клуб "Боруссия" (Менхенгладбах) у себя дома прояснит отношения с итальянским "Интером". Для выхода в следующий этап, представителю Менхенгладбаха хватит и ничьи, но для этого "Реал" не должен проиграть "Шахтеру".

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, V тур

Группа А.

21:55. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Зальцбург" (Австрия)

00:00. "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Бавария" - 12, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1.

Группа B.

21:55. "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Мадрид, Испания)

00:00. "Боруссия (Менхенгладбах, Германия) - Интер (Италия)

"Боруссия" - 8, "Реал" Мадрид - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2.

Группа C.

00:00. "Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция)

00:00. "Порту" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

Группа D.

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Мидтьюллан" (Дания)

"Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Мидтьюллан - 0.

Отметим, что остальные 8 матчей 5-го тура состоятся 2 декабря.

Ранее в 1/8 финала вышли испанская "Севилья", "Барселона", английский "Челси", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и немецкая "Бавария".