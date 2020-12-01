Лига чемпионов: Еще 5 команд могут выйти в 1/8 финала

Сегодня стартует V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, 8 из 16 матчей состоятся в первый день тура.
Немецкая "Бавария", вышедшая в 1/8 финала группы А, в последней игре встретится в Испании с "Атлетико". В другом матче российский "Локомотив" примет австрийский "Зальцбург".
В группе B испанский "Реал" встретится с украинским "Шахтером". Победа "королевского клуба" обеспечит ему выход из группы. Во второй игре группы немецкий клуб "Боруссия" (Менхенгладбах) у себя дома прояснит отношения с итальянским "Интером". Для выхода в следующий этап, представителю Менхенгладбаха хватит и ничьи, но для этого "Реал" не должен проиграть "Шахтеру".
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, V тур
Группа А.
21:55. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Зальцбург" (Австрия)
00:00. "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Бавария" - 12, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1.
Группа B.
21:55. "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Мадрид, Испания)
00:00. "Боруссия (Менхенгладбах, Германия) - Интер (Италия)
"Боруссия" - 8, "Реал" Мадрид - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2.
Группа C.
00:00. "Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция)
00:00. "Порту" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.
Группа D.
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
00:00. "Аталанта" (Италия) - "Мидтьюллан" (Дания)
"Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Мидтьюллан - 0.
Отметим, что остальные 8 матчей 5-го тура состоятся 2 декабря.
Ранее в 1/8 финала вышли испанская "Севилья", "Барселона", английский "Челси", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и немецкая "Бавария".