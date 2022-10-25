Лига чемпионов: Еще 5 команд могут обеспечить путевку в плей-офф

Сегодня стартует пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартует пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , по итогам восьми матчей, которые состоятся в четырех группах, могут определиться еще пять участников плей-офф.

Так, в рамках встреч в группе E английский "Челси" обеспечит себе место в 1/8 финала, если выиграет у "Зальцбурга" в Австрии. В другом матче группы "Динамо" Загреб, в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет итальянский "Милан" в Хорватии. Наш соотечественник пропустит матч из-за болезни.

В группе F немецкий "Лейпциг" может выйти в плей-офф со второго места, если обыграет испанский "Реал" в Германии. Для этого украинский "Шахтер" из Донецка должен проиграть "Селтику" в Шотландии.

В группе G дортмундская "Боруссия" обеспечит путевку в плей-офф, если на домашней арене обыграет английский клуб "Манчестер Сити". В случае потери очков датским "Копенгагеном" в матче с испанской "Севильей" на выезде, представителю Бундеслиги хватит ничьи для выхода из группы.

В группе H французский "ПСЖ" и португальская "Бенфика" находятся в одном шаге от 1/8 финала. Парижский клуб выйдет в 1/8 финала, если дома не проиграет израильской команде "Маккаби" (Хайфа), а представитель Лиссабона не проиграет итальянскому "Ювентусу".

Лига чемпионов

Групповой этап, V тур

25 октября

Группа Е

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Челси" (Англия)

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Милан" (Италия)

Очки: "Челси" - 7, "Зальцбург" - 6, "Милан" - 4, "Динамо" - 4.

Группа F

23:00. "Селтик" (Шотландия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

23:00. "Лейпциг" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Очки: "Реал" - 10, "Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.

Группа G

20:45. "Севилья" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)

23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

Очки: "Манчестер Сити" - 10, "Боруссия" - 7, "Севилья" - 2, "Копенгаген" - 2.

Группа Н

23:00. ПСЖ (Франция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

Очки: ПСЖ - 8, "Бенфика" - 8, "Ювентус" - 3, "Маккаби" - 3.

Отметим, что в плей-офф уже вышли итальянский "Наполи", бельгийский "Брюгге", немецкая "Бавария", испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити".