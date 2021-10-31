Лига чемпионов: Драка на матче "Араз-Нахчыван" и "Лигени"

Лига чемпионов: Драка на матче "Араз-Нахчыван" и "Лигени"

В матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу между "Араз-Нахчыван" и косовским «Лигени» завязалась драка.

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В матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу между "Араз-Нахчыван" и косовским "Лигени" завязалась драка. Как передает Report, инцидент произошел на последней минуте встречи. Спор между нападающим чемпиона Азербайджана Фелипиньо и членом команды соперника Арбером Шкодрой неожиданно перерос в драку, и игроки начали бить друг друга. Затем бразильского нападающего ударил ногой другой игрок представителя Косово Антон Ука. Рефери Криштиану Хосе Кардосо Сантос удалил всех трех футзалистов. Отметим, что игра завершилась вничью со счетом 6:6. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram