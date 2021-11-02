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Лига чемпионов: "Челси" обыграл "Мальмё"

Лига чемпионов: "Челси" обыграл "Мальмё" Английский футбольный клуб "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Швеции.
Футбол
2 ноября 2021 г. 23:40
Лига чемпионов: Челси обыграл Мальмё

Английский футбольный клуб "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч забил Хаким Зиеш (56-я минута).

"Челси" и "Мальмё" выступают в группе H вместе с петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом". После поражения "Мальмё" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шведский клуб еще может попасть в Лигу Европы.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Челси" проведет дома против "Ювентуса" 23 ноября, "Мальмё" в этот же день примет "Зенит". Матч между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится позднее во вторник, начало встречи - 23:45 (бакинское время).

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