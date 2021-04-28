Лига Чемпионов: "Челси" не проиграл в Мадриде

Стартовала стадия полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Report, первый матч этой стадии состоялся в Испании между "Реалом" и английским "Челси".
Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч в этой встрече на 14-ой минуте забил Кристиан Пулишич. На 29-ой минуте Карим Бензема сравнял счет. Таким образом, "аристократы" смогли вернуться из Испании с приемлемым для себя результатом.
Другой матч полуфинала состоится во Франции между местным ПСЖ и английским "Манчестер Сити". Эта встреча пройдет завтра, 28 апреля.
Лига чемпионов, полуфинал
Первый матч
23:00. "Реал Мадрид" (Испания) - "Челси" (Англия) - 1: 1
Голы: Карим Бензема, 29 - Кристиан Пулишич, 14
Отметим, что ответные матчи состоятся 4-5 мая.