Лига Чемпионов: "Челси" не проиграл в Мадриде

Стартовала стадия полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Стартовала стадия полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, первый матч этой стадии состоялся в Испании между "Реалом" и английским "Челси".

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч в этой встрече на 14-ой минуте забил Кристиан Пулишич. На 29-ой минуте Карим Бензема сравнял счет. Таким образом, "аристократы" смогли вернуться из Испании с приемлемым для себя результатом.

Другой матч полуфинала состоится во Франции между местным ПСЖ и английским "Манчестер Сити". Эта встреча пройдет завтра, 28 апреля.

Лига чемпионов, полуфинал

Первый матч

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) - "Челси" (Англия) - 1: 1

Голы: Карим Бензема, 29 - Кристиан Пулишич, 14

Отметим, что ответные матчи состоятся 4-5 мая.