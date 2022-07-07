Лига чемпионов: Больше всего болельщиков было на матче "Лех" - "Карабах"

Стало известно число болельщиков, наблюдавших с трибун за первыми матчами I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Стало известно число болельщиков, наблюдавших с трибун за первыми матчами I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, за 15 играми наблюдали около 104 000 зрителей.

Больше всего фанатов было на матче между командами "Лех" и "Карабах" в Польше. За встречей наблюдали 25 118 болельщиков.

На втором месте по числу зрителей расположился матч "Мальме” (Швеция) - "Викингур" (Исландия) - 11 830 человек. Первую "тройку" замыкает матч "Слован" (Братислава, Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) - 10 589 зрителей.

Отметим, что "Карабах" в первом матче проиграл "Леху" со счетом 0:1. Ответная игра состоится 12 июля в Баку.