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Лига чемпионов: "Бешикташ" проигрывает дома, а "Шахтер" в гостях

Лига чемпионов: "Бешикташ" проигрывает дома, а "Шахтер" в гостях Стартовал второй день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
15 сентября 2021 г. 22:52
Лига чемпионов: Бешикташ проигрывает дома, а Шахтер в гостях

Стартовал второй день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, молдавский футбольный клуб "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Встреча прошла в Тирасполе.

В составе "Шерифа" голы забили Адама Траоре (17-я минута) и Момо Янсане (62).

"Шериф" одержал победу в своем дебютном матче в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя стала первым молдавским клубом, который вышел в эту стадию турнира. Ранее "Шериф" четыре раза играл в групповом этапе Лиги Европы.

Команды играют в группе D, также в ней выступают испанский "Реал" и итальянский "Интер". Матч между этими клубами состоится позднее в среду.

В матче группы C немецкая "Боруссия" из Дортмунда обыграла в гостях турецкий "Бешикташ" (2:1). У дортмундцев отличились Джуд Беллингем (20) и Эрлинг Холан (45+3), у хозяев - Франсиско Монтеро (90+4).

В следующем матче "Шериф" сыграет в гостях с "Реалом" 28 сентября, в этот же день "Шахтер" дома встретится с "Интером".

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