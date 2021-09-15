Лига чемпионов: "Бешикташ" проигрывает дома, а "Шахтер" в гостях

Стартовал второй день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал второй день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, молдавский футбольный клуб "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Встреча прошла в Тирасполе.

В составе "Шерифа" голы забили Адама Траоре (17-я минута) и Момо Янсане (62).

"Шериф" одержал победу в своем дебютном матче в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя стала первым молдавским клубом, который вышел в эту стадию турнира. Ранее "Шериф" четыре раза играл в групповом этапе Лиги Европы.

Команды играют в группе D, также в ней выступают испанский "Реал" и итальянский "Интер". Матч между этими клубами состоится позднее в среду.

В матче группы C немецкая "Боруссия" из Дортмунда обыграла в гостях турецкий "Бешикташ" (2:1). У дортмундцев отличились Джуд Беллингем (20) и Эрлинг Холан (45+3), у хозяев - Франсиско Монтеро (90+4).

В следующем матче "Шериф" сыграет в гостях с "Реалом" 28 сентября, в этот же день "Шахтер" дома встретится с "Интером".