Лига Чемпионов: "Бешикташ" с крупным счетом проиграл "Баварии", Месси спасает "Барселону"

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, немецкая "Бавария" на своем поле разгромила турецкий "Бешикташ". Во многом результат игры предопределило удаление защитника гостей Домагоя Виды, уже на 16-й минуте матча. После этого "Бавария" не оставила шансов оставшемуся в меньшинстве сопернику, забив в его ворота пять мячей: по дублю оформили Томас Мюллер (43, 46 мин.) и Роберт Левандовски (79, 88 мин.), еще один мяч на свой счет записал Кингсли Коман (52-я минута).

Ответная игра в Стамбуле, которая будет носить формальный характер.

В другой игре дня клубы "Челси" и "Барселона" расписали результативную ничью. Первый тайм матча прошел в тактической борьбе, при минимуме опасных моментов. "Челси" был ближе к голу - дважды удар полузащитника Виллиана попадал в штангу ворот Тер Штегена.

На 62-й минуте второго тайма с третьей попытки Виллиан все же отметился точным ударом, прицельно пробив издали в ближний угол ворот. "Барселона" сравняла счет спустя 13 минут. Так, Маркос Алонсо ошибся при передаче около своей штрафной площади, в результате чего Иньеста, приблизившись к воротам, выкатил под удар Месси, который великолепно пробил в створ ворот.

Ответная игра состоится 14 марта на стадионе "Ноу Камп".