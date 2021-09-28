Лига чемпионов: "Бешикташ" проиграл, "Шахтер" и "Интер" набирают первые очки

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, два из восьми матчей, запланированных на первый день, уже завершены.

"Бешикташ", единственная турецкая команда на турнире в группе C, встретилась с "Аяксом" в Нидерландах. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

В группе D донецкий "Шахтер" принимал дома итальянский "Интер". Несмотря на усилие обеих команд, счет в матче так и не открылся.

Лига чемпионов

II тур

Группа C.

20:45. "Аякс" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция) - 2:0

Голы: Стивен Берджейс, 17, Себастьян Элли, 43

"Аякс" - 6 (2 матча), "Боруссия" - 3, "Бешикташ" - 0 (2), "Спортинг" - 0

Группа D.

20:45. Шахтер (Донецк, Украина) - Интер (Италия) - 0:0

"Шериф" - 3, "Реал" - 3, "Интер" - 1 (2 игры), "Шахтер" - 1 (2).