Лига чемпионов: "Бешикташ" начинает борьбу на групповом этапе

07:30

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

По данным Report, во второй игровой день в 4 группах будет сыграно 8 встреч.

Единственный представитель Турции на турнире "Бешикташ" примет немецкую "Боруссию" (Дортмунд). В другом матче группы нидерландский "Аякс" сыграет с португальским "Спортингом".

Последний финалист турнира в группе А "Манчестер Сити" встретится в Англии с немецким "Лейпцигом", а французский ПСЖ, усиливший свой состав Серхио Рамосом и Лионелем Месси с бельгийским "Брюгге".

Одна из интересных игр вечера состоится в группе D между мадридским "Реалом" и миланским "Интером".

Лига Чемпионов УЕФА

Групповой этап, I тур

15 сентября

Группа А

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)

23:00. "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)

Группа В

23:00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Порту" (Португалия)

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия)

Группа С

20:45. "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)

Группа D

20:45. "Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

23:00. "Интер" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания).