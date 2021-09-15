Лига чемпионов: "Бешикташ" начинает борьбу на групповом этапе

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
По данным Report, во второй игровой день в 4 группах будет сыграно 8 встреч.
Единственный представитель Турции на турнире "Бешикташ" примет немецкую "Боруссию" (Дортмунд). В другом матче группы нидерландский "Аякс" сыграет с португальским "Спортингом".
Последний финалист турнира в группе А "Манчестер Сити" встретится в Англии с немецким "Лейпцигом", а французский ПСЖ, усиливший свой состав Серхио Рамосом и Лионелем Месси с бельгийским "Брюгге".
Одна из интересных игр вечера состоится в группе D между мадридским "Реалом" и миланским "Интером".
Лига Чемпионов УЕФА
Групповой этап, I тур
15 сентября
Группа А
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)
23:00. "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)
Группа В
23:00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Порту" (Португалия)
23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия)
Группа С
20:45. "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)
Группа D
20:45. "Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Донецк, Украина)
23:00. "Интер" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания).