Лига чемпионов: "Бенфика" выиграла в гостях, а "Маккаби" дома

Завершились первые матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Завершились первые матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день состоялись еще 3 встречи.

В первом поединке вечера "Карабах" принимал в Баку чешскую "Викторию" (Пльзень). Игра закончилась вничью - 0:0.

Израильский клуб "Маккаби" (Хайфа) дома обыграл сербскую "Црвену звезду" 3:2, а португальская "Бенфика" в гостях киевское "Динамо" со счетом 2:0.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

17 августа

20:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 0:0

23:00. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Срвена Звезда» (Сербия) – 3:2

23:00. «Динамо» (Киев, Украина) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2