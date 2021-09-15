Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Барселону"

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Завершился первый день I тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, германская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла испанскую "Барселону" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Мячи забили Томас Мюллер (33-я минута) и Роберт Левандовский (56, 85). Мюллер забил "Барселоне" седьмой гол в Лиге чемпионов в шести матчах, никто больше него не забивал испанской команде в этом турнире.

Российский футбольный клуб "Зенит" на выезде уступил английскому "Челси" со счетом 0:1. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, I тур

14 сентября

Группа E

23:00. "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 0:3

23:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0

Группа F

20:45. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:1

23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Аталанта" (Италия) - 2:2

Группа G

20:45. "Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1

23:00. "Лилль" (Франция) - "Вольфсбург" (Германия) - 0:0

Группа H

23:00. "Челси" (Англия) - "Зенит" (Россия) - 1:0

23:00. "Мальме" (Швеция) - "Ювентус" (Италия) - 0:3.

22:43

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Испании "Севилья" сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" (1:1).

В другой встрече, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 проиграл швейцарскому "Янг Бойз" в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У гостей отличился Криштиану Роналду (13-я минута), для которого этот гол стал 135-м в турнире, по этому показателю он является единоличным рекордсменом. У хозяев голы забили Николас Муми Нгамале (66) и Джордан Сибачо (90+5). На 35-й минуте был удален защитник "Манчестер Юнайтед" Арон Ван-Биссака.

Роналду провел 177-й матч в Лиге чемпионов, догнав по этому показателю бывшего вратаря испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса. Первый матч в этом турнире Роналду провел 14 августа 2002 года в составе португальского "Спортинга" в матче третьего квалификационного раунда с итальянским "Интером".