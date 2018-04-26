Лига Чемпионов: "Бавария" проиграла "Реалу" на своем поле - ВИДЕО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ «Бавария» проиграла «Реалу» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report , встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте Хамес Родригес увидел пустую зону в контратаке и сделал проникающий пас на ход Йозуа Киммиху, который вместо прострела с края штрафной нанёс удар, застав Кейлора Наваса врасплох. В конце первого тайма мадридцы отыгрались — Криштиану Роналду не стал бить в падении через себя после передачи Даниэля Карвахаля, но мяч полетел дальше, доставшись Марсело, который точно пробил с лёта в дальний нижний угол.

На 57-й минуте Рафинья подарил мяч сопернику в центре поля, а «сливочные» сразу же убежали в контратаку два в одного. Лукас Васкес сыграл на Марко Асенсио, который вышел на Свена Ульрайха и пробил в дальний угол.

Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.