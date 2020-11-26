Лига чемпионов: "Бавария" проходит в плей-офф

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, по итогам 8 матчей в группах A, B, C и D еще 2 команды вышли в 1/8 финала.
Вслед за английским "Манчестер Сити" в плей-офф пробилась немецкая "Бавария", которая дома обыграла австрийский "Зальцбург" 3:1.
Одна из самых интересных игр вечера прошла в группе B, где миланский "Интер" дома проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 0:2.
В группе D последний победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" неожиданно проиграл дома итальянской "Аталанте" - 0:2.
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
IV тур
Группа А
00:00. "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" Москва (Россия) - 0:0
00:00. "Бавария" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:1
"Бавария" - 12 очков, "Атлетико" - 5, "Локомотив" (Москва) - 3, "Зальцбург" - 1.
Группа В
21:55. "Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 4:0
00:00. "Интер" (Италия) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:2
"Боруссия" (Мюнхен) - 8, "Реал" Мадрид - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2
Группа C
21:55. "Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:1
00:00. "Марсель" (Франция) - "Порту" (Португалия) - 0:2
"Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0
Группа D
00:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:1
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия) - 0:2
"Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Мидтьюлланн" - 0.
Отметим, что по итогам первого дня тура испанские клубы "Севилья", "Барселона", английский "Челси" и итальянский "Ювентус" также вышли в 1/8 финала.