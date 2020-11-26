Лига чемпионов: "Бавария" проходит в плей-офф

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, по итогам 8 матчей в группах A, B, C и D еще 2 команды вышли в 1/8 финала.

Вслед за английским "Манчестер Сити" в плей-офф пробилась немецкая "Бавария", которая дома обыграла австрийский "Зальцбург" 3:1.

Одна из самых интересных игр вечера прошла в группе B, где миланский "Интер" дома проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 0:2.

В группе D последний победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" неожиданно проиграл дома итальянской "Аталанте" - 0:2.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

IV тур

Группа А

00:00. "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" Москва (Россия) - 0:0

00:00. "Бавария" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:1

"Бавария" - 12 очков, "Атлетико" - 5, "Локомотив" (Москва) - 3, "Зальцбург" - 1.

Группа В

21:55. "Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 4:0

00:00. "Интер" (Италия) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:2

"Боруссия" (Мюнхен) - 8, "Реал" Мадрид - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2

Группа C

21:55. "Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:1

00:00. "Марсель" (Франция) - "Порту" (Португалия) - 0:2

"Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0

Группа D

00:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:1

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия) - 0:2

"Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Мидтьюлланн" - 0.

Отметим, что по итогам первого дня тура испанские клубы "Севилья", "Барселона", английский "Челси" и итальянский "Ювентус" также вышли в 1/8 финала.