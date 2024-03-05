Лига чемпионов: "Бавария" примет "Лацио", "Реал Сосьедад" примет ПСЖ

Сегодня пройдут два ответных матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня пройдут два ответных матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Германии "Бавария" примет итальянскую команду "Лацио". Хозяева выиграли первый матч в Риме со счетом 1:0.

В составе представителя Мюнхена матч пропустят Дайо Упамекано из-за дисквалификации, Буна Сарр и Кингсли Коман из-за травм. В "Лацио" же из-за травм не смогут воспользоваться услугами Патрисио Габаррон.

В другом матче французская команда ПСЖ встретится с "Реалом Сосьедадом" в Испании. Парижский клуб выиграл первый матч со счетом 2:0. У хозяев травмированы Альваро Одриосола, Ариц Элустондо и Карлос Фернандес, а у гостей - Преснель Кимпембе, Милан Шкриньяр и Марко Асенсио.