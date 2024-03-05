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Лига чемпионов: "Бавария" примет "Лацио", "Реал Сосьедад" примет ПСЖ

Лига чемпионов: "Бавария" примет "Лацио", "Реал Сосьедад" примет ПСЖ Сегодня пройдут два ответных матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
5 марта 2024 г. 09:41
Лига чемпионов: Бавария примет Лацио, Реал Сосьедад примет ПСЖ

Сегодня пройдут два ответных матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Германии "Бавария" примет итальянскую команду "Лацио". Хозяева выиграли первый матч в Риме со счетом 1:0.

В составе представителя Мюнхена матч пропустят Дайо Упамекано из-за дисквалификации, Буна Сарр и Кингсли Коман из-за травм. В "Лацио" же из-за травм не смогут воспользоваться услугами Патрисио Габаррон.

В другом матче французская команда ПСЖ встретится с "Реалом Сосьедадом" в Испании. Парижский клуб выиграл первый матч со счетом 2:0. У хозяев травмированы Альваро Одриосола, Ариц Элустондо и Карлос Фернандес, а у гостей - Преснель Кимпембе, Милан Шкриньяр и Марко Асенсио.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Bavariya" "Latsio"nu, "Real Sosyedad" PSJ-ni qəbul edəcək

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