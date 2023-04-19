Лига чемпионов: "Бавария" дома, "Бенфика" на выезде будут добиваться выхода в 1/2 финала

Сегодня состоятся оставшиеся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает
Английский "Манчестер Сити" в Германии сыграет с "Баварией". Горожане выйдут на поле, имея значительное преимущество в три мяча, завоеванное в первой игре.
В другом противостоянии "Интер" на стадионе "Джузеппе Меацца" примет португальскую "Бенфику". Шансы гостей на выход в следующую стадию весьма туманны: первая игра завершилась выездной победой "нерадзурри" со счетом 0:2.
Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, ответные игры
19 апреля
23:00. "Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
Главный судья: Клемен Турпен (Франция)
стадион "Альянц Арена", Мюнхен
Первая игра – 0:3.
23:00. "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
Судья: Карлос Дель Серро (Испания)
стадион "Джузеппе Меацца", Милан
Первая игра – 2:0.