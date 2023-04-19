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Лига чемпионов: "Бавария" дома, "Бенфика" на выезде будут добиваться выхода в 1/2 финала

Лига чемпионов: "Бавария" дома, "Бенфика" на выезде будут добиваться выхода в 1/2 финала Сегодня состоятся оставшиеся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
19 апреля 2023 г. 07:51
Лига чемпионов: Бавария дома, Бенфика на выезде будут добиваться выхода в 1/2 финала

Сегодня состоятся оставшиеся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, по итогам встреч, которые пройдут в Мюнхене и Милане, определятся последние полуфиналисты турнира.

Английский "Манчестер Сити" в Германии сыграет с "Баварией". Горожане выйдут на поле, имея значительное преимущество в три мяча, завоеванное в первой игре.

В другом противостоянии "Интер" на стадионе "Джузеппе Меацца" примет португальскую "Бенфику". Шансы гостей на выход в следующую стадию весьма туманны: первая игра завершилась выездной победой "нерадзурри" со счетом 0:2.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала, ответные игры

19 апреля

23:00. "Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
Главный судья: Клемен Турпен (Франция)
стадион "Альянц Арена", Мюнхен
Первая игра – 0:3.

23:00. "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
Судья: Карлос Дель Серро (Испания)
стадион "Джузеппе Меацца", Милан
Первая игра – 2:0.

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