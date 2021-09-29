Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в гостях, "Челси" встретится с "Ювентусом"

Сегодня завершится второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня завершится второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, встречи пройдут в группах E, F, G и H.

Центральный матч вечера состоится между итальянским "Ювентусом" и последним победителем турнира, английским клубом "Челси", который начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В группе E "Барселона" сыграет с "Бенфикой" в Португалии, а "Бавария" примет в родных стенах киевское "Динамо".

Лига чемпионов

II тур

29 сентября

Группа E.

23:00. "Бавария" (Германия) - "Динамо" (Киев, Украина)

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Барселона" (Испания)

Очки: "Бавария" - 3, "Динамо" - 1, "Бенфика" - 1, "Барселона" - 0.

Группа F.

20:45. "Аталанта" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

Очки: "Янг Бойз" - 3, "Аталанта" - 1, "Вильярреал" - 1, "Манчестер Юнайтед" - 0.

Группа G.

23:00. "Вольфсбург" (Германия) - "Севилья" (Испания)

23:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Лилль" (Франция)

Очки: "Зальцбург" - 1, "Севилья" - 1, "Лилль" - 1, "Вольфсбург" - 1.

Группа H

20:45. "Зенит" (Россия) - "Мальмё" (Швеция)

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Челси" (Англия)

Очки: "Ювентус" - 3, "Челси" - 3, "Зенит" - 0, "Мальме" - 0

Отметим, что остальные 8 матчей второго тура группового этапа были сыграны вчера.