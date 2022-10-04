Лига чемпионов: "Барселона" сыграет с "Интером", "Аякс" примет "Наполи"

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает
Итальянский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет испанскую "Барселону". Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Чешская "Виктория" (Пльзень) на выезде сыграет с лидером группы С "Баварией" в Мюнхене.
В группе А итальянский "Наполи", лидирующий в турнирной таблице с максимальным результатом после первых 2-х туров, проведет игру с "Аяксом" в Нидерландах. В другом матче этой группы английский "Ливерпуль" дома сыграет с шотландским "Рейнджерс".
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, III тур
4 октября
Группа А
23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
23:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" (Италия)
Очки: "Наполи" - 6. "Ливерпуль" - 3. "Аякс" - 3. "Рейнджерс" - 0.
Группа B
23:00. "Порту" (Португалия) – "Байер" (Германия)
23:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Очки: "Брюгге" - 6. "Байер" - 3. "Атлетико" - 3. "Порту" - 0.
Группа С
20:45. "Бавария" (Германия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия)
23:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания).
Очки: "Бавария" - 6. "Барселона" - 3. "Интер" - 3. "Виктория" - 0.
Группа D
20:45. "Марсель" (Франция) - "Спортинг" (Португалия)
23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Тоттенхэм" (Англия)
Очки: "Спортинг" - 6. "Тоттенхэм" - 3. "Айнтрахт" - 3. "Марсель" - 0.