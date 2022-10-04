Лига чемпионов: "Барселона" сыграет с "Интером", "Аякс" примет "Наполи"

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , всего в первый игровой день будет сыграно 8 матчей в группах A, B, C и D.

Итальянский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет испанскую "Барселону". Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Чешская "Виктория" (Пльзень) на выезде сыграет с лидером группы С "Баварией" в Мюнхене.

В группе А итальянский "Наполи", лидирующий в турнирной таблице с максимальным результатом после первых 2-х туров, проведет игру с "Аяксом" в Нидерландах. В другом матче этой группы английский "Ливерпуль" дома сыграет с шотландским "Рейнджерс".

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, III тур

4 октября

Группа А

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

23:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" (Италия)

Очки: "Наполи" - 6. "Ливерпуль" - 3. "Аякс" - 3. "Рейнджерс" - 0.

Группа B

23:00. "Порту" (Португалия) – "Байер" (Германия)

23:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Очки: "Брюгге" - 6. "Байер" - 3. "Атлетико" - 3. "Порту" - 0.

Группа С

20:45. "Бавария" (Германия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия)

23:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания).

Очки: "Бавария" - 6. "Барселона" - 3. "Интер" - 3. "Виктория" - 0.

Группа D

20:45. "Марсель" (Франция) - "Спортинг" (Португалия)

23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Тоттенхэм" (Англия)

Очки: "Спортинг" - 6. "Тоттенхэм" - 3. "Айнтрахт" - 3. "Марсель" - 0.