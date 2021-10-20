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Лига Чемпионов: "Барселона" одержала первую победу, "Вольфсбург" проиграл

Лига Чемпионов: "Барселона" одержала первую победу, "Вольфсбург" проиграл Состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и киевским «Динамо».
Футбол
20 октября 2021 г. 22:45
Лига Чемпионов: Барселона одержала первую победу, Вольфсбург проиграл

Состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и киевским «Динамо».

Как передает Report, встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

Единственный гол в матче на 36-й минуте забил Жерар Пике.

Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Напомним, что «Барселона» и киевское «Динамо» играют в одной группе с «Баварией» и Бенфикой. Эта победа стала первой для испанской команды.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет немецкий клуб.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» переиграл «Вольфсбург».

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге и завершилась со счётом 3:1.

На 3-й минуте первый гол забил нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми, ему ассистировал Николас Зайвальд. Форвард «Вольфсбурга» Лукас Нмеча сравнял счёт, голевую передачу отдал Максимилиан Арнольд. Во втором тайме нападающий хозяев Ноа Окафор вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте Окафор оформил дубль, результативный пас отдал Бернардо.

«Зальцбург» в трёх матчах набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице группы G. «Вольфсбург» (2) — на третьем месте.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Barselona" ilk qələbəsini qazanıb, "Volfsburq" uduzub

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