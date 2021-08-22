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Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет второй матч

Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет второй матч Сегодня команда "Араз-Нахчыван" проведет очередной матч на предварительном этапе Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Футбол
22 августа 2021 г. 08:30
Лига чемпионов: Араз-Нахчыван сыграет второй матч

Сегодня команда "Араз-Нахчыван" проведет очередной матч в рамках предварительного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как сообщает Report, действующий чемпион страны встретится в группе F с финским "Кампуксен Динамо“.

Матч начнется в 15:00 по бакинскому времени. Судьей матча, который пройдет в латвийском городе Саласпилс, станет черногорец Дражен Вукчевич.

Отметим, что подопечные Жозе Алесио в первом матче обыграли гибралтарский клуб "Европа" со счетом 9:2. Игры предварительного этапа принимают 8 стран. Матчи, которые пройдут с 20 по 25 августа, состоятся в Германии, Швейцарии, Северной Македонии, Греции, Эстонии, Латвии, Албании и Черногории. Согласно регламенту, 9 команд - 8 победителей групп и клуб с лучшими показателями из участников, занявших второе место, получат путевку в основной этап.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Araz Naxçıvan" ikinci oyununu keçirəcək

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