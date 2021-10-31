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Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет последний матч основного раунда

Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет последний матч основного раунда Сегодня "Араз-Нахчыван" проведет свой последний матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Футбол
31 октября 2021 г. 08:21
Лига чемпионов: Араз-Нахчыван сыграет последний матч основного раунда

Сегодня "Араз-Нахчыван" проведет свой последний матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как передает Report, команда, руководимая Хосе Алесио да Сильвой встретится с косовским "Лигени" в третьей игре шестой группы.

Встреча, которая пройдет в зале Профессионального колледжа физического воспитания в Ивано-Франковске, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

В первом поединке группы чемпион Азербайджана проиграл украинскому "Урагану" 1:2, а во втором обыграл румынский клуб "Юнайтед Галац" - 5:3.

Лига чемпионов, основной этап

III тур

"Лигени" (Косово) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)

Судья: Денис Куцый (Украина)

Ивано-Франковск, зал Профессионального колледжа физической культуры.

Отметим, что все матчи 6-й группы проходят в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" əsas mərhələdə sonuncu oyununu keçirəcək

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