Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет последний матч основного раунда

Сегодня "Араз-Нахчыван" проведет свой последний матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Сегодня "Араз-Нахчыван" проведет свой последний матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как передает Report, команда, руководимая Хосе Алесио да Сильвой встретится с косовским "Лигени" в третьей игре шестой группы.

Встреча, которая пройдет в зале Профессионального колледжа физического воспитания в Ивано-Франковске, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

В первом поединке группы чемпион Азербайджана проиграл украинскому "Урагану" 1:2, а во втором обыграл румынский клуб "Юнайтед Галац" - 5:3.

Лига чемпионов, основной этап

III тур

"Лигени" (Косово) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)

Судья: Денис Куцый (Украина)

Ивано-Франковск, зал Профессионального колледжа физической культуры.

Отметим, что все матчи 6-й группы проходят в Украине.