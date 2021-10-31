Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет последний матч основного раунда

Сегодня "Араз-Нахчыван" проведет свой последний матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Как передает Report, команда, руководимая Хосе Алесио да Сильвой встретится с косовским "Лигени" в третьей игре шестой группы.
Встреча, которая пройдет в зале Профессионального колледжа физического воспитания в Ивано-Франковске, начнется в 16:00 по бакинскому времени.
В первом поединке группы чемпион Азербайджана проиграл украинскому "Урагану" 1:2, а во втором обыграл румынский клуб "Юнайтед Галац" - 5:3.
Лига чемпионов, основной этап
III тур
"Лигени" (Косово) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)
Судья: Денис Куцый (Украина)
Ивано-Франковск, зал Профессионального колледжа физической культуры.
Отметим, что все матчи 6-й группы проходят в Украине.