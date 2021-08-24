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Лига Чемпионов: "Араз Нахчыван" проведет третий матч

Лига Чемпионов: "Араз Нахчыван" проведет третий матч Сегодня команда "Араз-Нахчыван" проведет свой следующий матч на предварительном этапе Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу.
Футбол
24 августа 2021 г. 08:30
Лига Чемпионов: Араз Нахчыван проведет третий матч

Сегодня команда "Араз-Нахчыван" проведет свой следующий матч на предварительном этапе Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу.

Как сообщает Report, команда встретится с латвийским коллективом "Раба".

Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Команда, главным тренером которой является Жозе Алесио, в первой встрече обыграла гибралтарский клуб "Европа" со счетом 9:2, а во второй сыграла вничью с финским “Кампуксен Динамо” - 4:4. "Араз-Нахчыван" с 4 баллами делит 1-2-е места в группе.

Игры предварительного этапа принимают 8 стран. Матчи, которые пройдут с 20 по 25 августа, состоятся в Германии, Швейцарии, Северной Македонии, Греции, Эстонии, Латвии, Албании и Черногории. Согласно регламенту, 9 команд - 8 победителей групп и клуб с лучшими показателями из участников, занявших второе место, получат путевку в основной этап.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Araz Naxçıvan" üçüncü oyununu keçirəcək

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