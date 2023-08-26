Лига Чемпионов: “Араз-Нахчыван” проведет сегодня свой последний матч в группе

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой последний матч на предварительном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой последний матч на предварительном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана, занявший место в группе А, встретится в Латвии с местной ”Ригой“.

Поскольку обе команды выиграли первые два матча группы, это будет решающая встреча.

Лига Чемпионов УЕФА

Предварительный отборочный этап

Группа А, III тур

26 августа

18:00. "Рига" (Латвия) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)

Судьи: Артту Кинаэренен (Финляндия), Мартина Пиццоло (Италия), Георгиос Козакос (Кипр)

Судья-инспектор: Вячеслав Тараган (Украина)

Представитель УЕФА: Массимо Нанни (Сан-Марино)

Спортивная Арена Саласпилса