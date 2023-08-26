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Лига Чемпионов: “Араз-Нахчыван” проведет сегодня свой последний матч в группе

Лига Чемпионов: “Араз-Нахчыван” проведет сегодня свой последний матч в группе Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой последний матч на предварительном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
26 августа 2023 г. 12:33
Лига Чемпионов: “Араз-Нахчыван” проведет сегодня свой последний матч в группе

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой последний матч на предварительном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана, занявший место в группе А, встретится в Латвии с местной ”Ригой“.

Поскольку обе команды выиграли первые два матча группы, это будет решающая встреча.

Лига Чемпионов УЕФА

Предварительный отборочный этап

Группа А, III тур

26 августа

18:00. "Рига" (Латвия) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)

Судьи: Артту Кинаэренен (Финляндия), Мартина Пиццоло (Италия), Георгиос Козакос (Кипр)
Судья-инспектор: Вячеслав Тараган (Украина)
Представитель УЕФА: Массимо Нанни (Сан-Марино)
Спортивная Арена Саласпилса

1

Riqa

2

2

0

0

25-2

6

2

Araz-Naxçıvan

2

2

0

0

14-1

6

3

Yan Reqensburq

2

0

0

2

1-8

0

4

İstanbul Şişli

2

0

0

2

2-31

0
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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” bu gün qrupda son oyununu keçirəcək

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