Лига Чемпионов: “Араз-Нахчыван” проведет сегодня свой последний матч в группе

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой последний матч на предварительном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, чемпион Азербайджана, занявший место в группе А, встретится в Латвии с местной ”Ригой“.
Поскольку обе команды выиграли первые два матча группы, это будет решающая встреча.
Лига Чемпионов УЕФА
Предварительный отборочный этап
Группа А, III тур
26 августа
18:00. "Рига" (Латвия) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)
Судьи: Артту Кинаэренен (Финляндия), Мартина Пиццоло (Италия), Георгиос Козакос (Кипр)
Судья-инспектор: Вячеслав Тараган (Украина)
Представитель УЕФА: Массимо Нанни (Сан-Марино)
Спортивная Арена Саласпилса
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1
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Riqa
|
2
|
2
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0
|
0
|
25-2
|
6
|
2
|
Araz-Naxçıvan
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2
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2
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0
|
0
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14-1
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6
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3
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Yan Reqensburq
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2
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0
|
0
|
2
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1-8
|
0
|
4
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İstanbul Şişli
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-31
|
0