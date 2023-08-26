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Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" не смог пройти в основную стадию

Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" не смог пройти в основную стадию В Саласпилсе (Латвия) завершились матчи группы A предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу с участием азербайджанского "Араз-Нахчывана".
Футбол
26 августа 2023 г. 20:22
Лига чемпионов: Араз-Нахчыван не смог пройти в основную стадию

В Саласпилсе (Латвия) завершились матчи группы A предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу с участием азербайджанского "Араз-Нахчывана".

Как передает Report, в третьем, заключительном туре группы чемпион Азербайджана сыграл с местной командой "Рига".

Ранее "Араз-Нахчыван" разгромил турецкий клуб "Истанбул Шишли" (9:1), а потом переиграл немецкий "Ян Регенсбург" (5:0). "Рига" обыграла немцев (3:1) и разгромила турков (22:1).

Таким образом, победителем группы стал клуб "Рига". Чемпион Азербайджана заняв второе место, не смог пройти в основную стадию.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” əsas mərhələyə vəsiqə qazana bilməyib

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