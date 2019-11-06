​Лига чемпионов 4 тур: «Барселона» дома не смогла обыграть «Славию»

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига».

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 0:2. В первом тайме гости сумели забить два гола, из которых засчитан был лишь один.

На 14-й минуте мяч оказался в воротах Михаила Кержакова после удара немецкого защитника Марселя Хальстенберга. Но игроки сине-бело-голубых указали арбитру, что во время забитого мяча была игра рукой и Орель Гринфельд обратился за помощью к VAR. Оказалось, что в момент взятия ворот действительно было нарушение и израильский судья отменил гол.

«РБ Лейпциг», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.

"Барселона" неожиданно потеряла очки с пражской "Славией" в матче . Игра завершилась вничью - 0:0.

В концовке первого тайма чешская команда забила в ворота "сине-гранатовых", но арбитр отменил гол гостей из-за офсайда. Во второй половине встречи уже гол "Барселоны" не был засчитан из-за положения вне игры у Лионеля Месси.