Лига чемпионов: 4 команды вышли в стадию 1/8 финала

Испанский "Реал" со счетом 3:0 разгромил португальскую "Брагу" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Испанский "Реал" со счетом 3:0 разгромил португальскую "Брагу" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Браим Диас (27-я минута), Винисиус (58) и Родриго (61). На 6-й минуте футболист "Браги" Альваро Джало не реализовал пенальти.

В другом матче группы C итальянский "Наполи" и германский "Унион" сыграли вничью (1:1). "Реал" набрал 12 очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Второе место в группе занимает "Наполи" (7 очков), далее идут "Брага" (3) и "Унион" (1).

В группе A место в плей-офф обеспечила себе германская "Бавария". В матче четвертого тура группового этапа команда из Мюнхена одержала победу над турецким "Галатасараем" со счетом 2:1 и набрала 12 очков, гарантировав себе как минимум второе место.

В другом матче квартета датский "Копенгаген" со счетом 4:3 обыграл английский "Манчестер Юнайтед". При счете 2:0 в пользу манкунианцев на 42-й минуте красную карточку получил игрок английской команды Маркус Рэшфорд, хозяева до перерыва смогли сравнять счет. На 69-й минуте Бруну Фернандеш с пенальти снова вывел "Манчестер Юнайтед" вперед, после чего "Копенгаген" забил два мяча на 83-й и 87-й минутах.

"Копенгаген" благодаря победе поднялся на второе место в группе A (4 очка), далее идут "Галатасарай" (4) и "Манчестер Юнайтед" (3). В группе B английский "Арсенал" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Севилью", нидерландский ПСВ был сильнее французского "Ланса" (1:0). В турнирной таблице лидирует "Арсенал" (9 очков), далее идут ПСВ (5), "Ланс" (5) и "Севилья" (2).

Испанский "Реал Сосьедад" и итальянский "Интер" досрочно также вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала после победы "Интера" над австрийским "Зальцбургом" со счетом 1:0. Мяч на 86-й минуте с пенальти забил Лаутаро Мартинес. Ранее в группе D "Реал Сосьедад" обыграл португальскую "Бенфику" (3:1).

После четырех туров "Реал Сосьедад" и "Интер" набрали по 10 очков, испанская команда занимает первое место из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В активе "Зальцбурга" 3 очка, "Бенфика" очков не набрала.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из каждой группы.