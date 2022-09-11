О нас

Лига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение

Лига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение «Нант», один из соперников «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА, вышел на встречу VII тура французской Лиги 1.
Футбол
11 сентября 2022 г. 19:57
Лига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение

«Нант», один из соперников «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА, вышел на встречу VII тура французской Лиги 1.

Как передает Report, матч «Лорьяна» и «Нанта» состоялся в Лорьяне и закончился волевой победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте после удара головой нападающего Ганаго мяч попал в штангу и от неё влетел в ворота хозяев - 1:0 в пользу «канареек».

Дальше начались голы «Лорьяна»: на 19-й минуте отличился хавбек Уаттара, на 60-й - нападающий Катлине, а на 74-й - форвард Коне. Приблизиться к оранжевым по счёту «Нанту» позволил гол нападающего Саймона на 85-й минуте.

Отметим, что это третья победа «Лорьяна» в чемпионате Франции подряд.

После этого результата «Лорьян» увеличил свой счет до 16 и занимает четвертое место. «Нант» идет 15-м с 6 очками.

Отметим, что «Карабах» сыграет с «Нантом» 15 сентября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Встреча начнется в 20:45.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Видео"Nant" Bakıya səfər öncəsi məğlub olub

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi