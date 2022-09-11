Лига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение

«Нант», один из соперников «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА, вышел на встречу VII тура французской Лиги 1.

«Нант», один из соперников «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА, вышел на встречу VII тура французской Лиги 1.

Как передает Report, матч «Лорьяна» и «Нанта» состоялся в Лорьяне и закончился волевой победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте после удара головой нападающего Ганаго мяч попал в штангу и от неё влетел в ворота хозяев - 1:0 в пользу «канареек».

Дальше начались голы «Лорьяна»: на 19-й минуте отличился хавбек Уаттара, на 60-й - нападающий Катлине, а на 74-й - форвард Коне. Приблизиться к оранжевым по счёту «Нанту» позволил гол нападающего Саймона на 85-й минуте.

Отметим, что это третья победа «Лорьяна» в чемпионате Франции подряд.

После этого результата «Лорьян» увеличил свой счет до 16 и занимает четвертое место. «Нант» идет 15-м с 6 очками.

Отметим, что «Карабах» сыграет с «Нантом» 15 сентября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Встреча начнется в 20:45.