Лига 1: Рамос забил дебютный гол за ПСЖ

Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли "Реймс" со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли "Реймс" со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции.

Как передает Report, голы у ПСЖ забили Марко Вератти (44-я минута), Серхио Рамос (62) и Данило (75). Автоголом на 67-й минуте встречи отметился защитник "Реймса" Ваут Фас.

ПСЖ продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 матчей (восемь побед, пять ничьих), в последний раз подопечные Маурисио Почеттино терпели поражение в первенстве Франции 3 октября в гостевом матче девятого тура против "Ренна" (0:2).

Парижский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 53 очка. "Реймс" идет 14-м, имея в активе 24 очка.

В следующем туре ПСЖ 6 февраля в гостях сыграет с "Лиллем", а 31 января дома примет "Ниццу" в матче 1/8 финала Кубка Франции. "Реймс" в 23-м туре первенства страны 6 февраля на домашнем поле проведет матч с "Бордо", а 29 января дома встретится с "Бастией" в 1/8 финала Кубка Франции.