О нас

Лига 1: ПСЖ с крупным счетом обыграл "Монпелье"

Лига 1: ПСЖ с крупным счетом обыграл "Монпелье" В матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 ПСЖ на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Монпелье".
Футбол
14 августа 2022 г. 02:31
Лига 1: ПСЖ с крупным счетом обыграл Монпелье

В матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 ПСЖ на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Монпелье".

Как передает Report, поединок завершился победой парижан со счетом 5:2.

На 24-й минуте французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Через 15 минут после этого автогол оформил малийский защитник гостей Фалайе Сако. На 43-й минуте Неймар реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество парижан - 2:0. Затем бразилец вновь отметился голом - это произошло на 53-й минуте. Гостям удалось отыграть один мяч - на 58-й минуте забил тунисский форвард Вазби Хазри. Через 11 минут все же удалось отличиться Килиану Мбаппе - 4:1. На 88-й минуте с передачи португальца Нуну Мендеша отличился его соотечественник, новичок хозяев Ренату Саншеш. В компенсированное ко второму тайму время "Монпелье" удалось сократить разницу в счете - с передачи Халила Файада забил защитник Энцо Чато.

Напомним, в матчах 1-го тура ПСЖ со счетом 5:0 обыграл "Клермон", а "Монпелье" одолел "Труа" - 3:2.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Виктория выиграла перед игрой с Карабахом
"Виктория" выиграла перед игрой с "Карабахом"
14 августа 2022 г. 03:38
Ла Лига: Барселона сыграла вничью с Райо Вальекано
Ла Лига: "Барселона" сыграла вничью с "Райо Вальекано"
14 августа 2022 г. 01:37
Айхан Аббасов: Выиграть в чемпионате спустя 9 лет - большая радость
Айхан Аббасов: Выиграть в чемпионате спустя 9 лет - большая радость
13 августа 2022 г. 23:30
Махмуд Гурбанов: Туран Товуз хорошо оборонялся
Махмуд Гурбанов: "Туран Товуз" хорошо оборонялся
13 августа 2022 г. 23:25
Туран Товуз одержал первую победу в Премьер-лиге Азербайджана
"Туран Товуз" одержал первую победу в Премьер-лиге Азербайджана
13 августа 2022 г. 22:47
Алексей Бага: Против таких команд, как Карабах нужно использовать голевые возможности
Алексей Бага: Против таких команд, как "Карабах" нужно использовать голевые возможности
13 августа 2022 г. 21:45
Гурбан Гурбанов: В игре с дисциплинированной командой одержали важную победу
Гурбан Гурбанов: В игре с дисциплинированной командой одержали важную победу
13 августа 2022 г. 20:55
Премьер-лига Азербайджана: Карабах в гостях победил Сумгайыт
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" в гостях победил "Сумгайыт"
13 августа 2022 г. 20:34
Вице-президент ПФЛ: Это было стремительное назначение
Вице-президент ПФЛ: Это было стремительное назначение
13 августа 2022 г. 14:47
Футболист Виктории: Матч с Карабахом будет сложный
Футболист "Виктории": Матч с "Карабахом" будет сложный
13 августа 2022 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi