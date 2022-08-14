Лига 1: ПСЖ с крупным счетом обыграл "Монпелье"

В матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 ПСЖ на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Монпелье".

В матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 ПСЖ на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Монпелье".

Как передает Report, поединок завершился победой парижан со счетом 5:2.

На 24-й минуте французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Через 15 минут после этого автогол оформил малийский защитник гостей Фалайе Сако. На 43-й минуте Неймар реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество парижан - 2:0. Затем бразилец вновь отметился голом - это произошло на 53-й минуте. Гостям удалось отыграть один мяч - на 58-й минуте забил тунисский форвард Вазби Хазри. Через 11 минут все же удалось отличиться Килиану Мбаппе - 4:1. На 88-й минуте с передачи португальца Нуну Мендеша отличился его соотечественник, новичок хозяев Ренату Саншеш. В компенсированное ко второму тайму время "Монпелье" удалось сократить разницу в счете - с передачи Халила Файада забил защитник Энцо Чато.

Напомним, в матчах 1-го тура ПСЖ со счетом 5:0 обыграл "Клермон", а "Монпелье" одолел "Труа" - 3:2.